Армяне недовольны… но за Кочаряном не пойдут наш обзор
Протесты против власти премьер-министра Никола Пашиняна под руководством архиепископа Баграта Галстаняна практически затухли. Несмотря на громкие лозунги и ультиматумы, преподобному не удалось увлечь за собой народные массы и создать серьезную угрозу власти Пашиняна. Эксперты называют тому две основным причины: явная причастность к протестам России и ненавистного народу экс-президента Роберта Кочаряна.
С таким выводом выступил руководитель Центра экономических и политических стратегий в Ереване Беньямин Погосян в статье, опубликованной в европейском интернет-издании commonspace.eu.
Автор комментирует движение под руководством преподобного Баграта Галстаняна, которое началось как протест против достигнутого соглашения о делимитации границ в направлении Газаха.
Как отмечает Погосян, движение «Тавуш за Родину» началось с закрытия межгосударственной автомагистрали Армения - Грузия возле села Киранц Тавушской области. Позже оно трансформировалось в марш на Ереван.
«Это не первая волна протестов с требованием отставки премьер-министра Пашиняна после второй войны в Карабахе. Протесты с призывами к его отставке прошли в конце 2020 - начале 2021 года. Спустя несколько напряженных месяцев премьер-министр подал в отставку, а в июне 2021 года состоялись досрочные парламентские выборы, завершившиеся победой правящей партии.
Следующая волна протестов началась в апреле 2022 года в ответ на предложение премьер-министра снизить планку статуса Нагорного Карабаха в ходе переговоров. Движение заглохло после двухмесячных митингов в Ереване», — пишет Погосян.
Как отмечает автор, в обоих случаях движущей силой протестов были политические партии и политики, находившиеся у власти в Армении до «Бархатной революции», и это стало одной из причин их провала, поскольку часть армянского общества продолжала относиться к ним негативно. Еще одним общим элементом предыдущих двух волн протестов были слухи среди населения о том, что Россия поддерживает или организует протесты с целью избавиться от демократического правительства Армении.
«Внешнее вмешательство — это повторяющийся способ объяснить сложные события на постсоветском пространстве тем, что за изменениями, вызванными соперничеством и конфронтацией между Россией и Западом, стоит Россия или Запад», — пишет Погосян.
Автор показывает, что число недовольных действиями властей в Армении растет, однако большая часть населения не доверяет нынешним политическим игрокам. Альтернативы нет, потому что после 2018 года выбор невелик: политическая жизнь Армении в основном концентрируется вокруг тех, кто правил страной до 2018 года, или тех, кто пришел к власти после «революции».
Согласно опросам общественного мнения, проведенным в марте 2024 года, более 60 процентов респондентов не доверяют никому из нынешних армянских политиков.
«Таким образом, мы имеем ситуацию в Армении, когда многие готовы протестовать, но не хотят ассоциироваться с какой-либо политической партией или фигурой. В этом контексте архиепископ Баграт, считающий себя духовным лидером проживающих в Тавуше армян и ответственным за их благополучие, решил возглавить протесты в Тавуше и смог мобилизовать хотя бы часть недовольных происходящим», — отмечает автор.
Погосян пишет, что когда 9 мая крестный ход, начатый преподобным Багратом из Тавуша, достиг Еревана, число его сторонников составляло 30-40 тысяч. Это серьезная цифра: однако в последующие дни в рядах протестующих были замечены представители бывшей власти, и количество выходящих на улицы резко сократилось. По его словам, нынешнее движение в основном основано на гневе против правительства, но разные фракции используют или пытаются использовать это движение в своих целях.
Погосян считает, что если азербайджано-армянские переговоры продолжатся в рамках нынешних парадигм и Армения примет то, что требует Азербайджан, могут начаться новые протестные движения, подрывающие позиции властей. Это приведет либо к ревизии политики правительства Пашиняна, либо формированию нового правительства, которое попытается изменить логику переговоров.