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Протесты против власти премьер-министра Никола Пашиняна под руководством архиепископа Баграта Галстаняна практически затухли. Несмотря на громкие лозунги и ультиматумы, преподобному не удалось увлечь за собой народные массы и создать серьезную угрозу власти Пашиняна. Эксперты называют тому две основным причины: явная причастность к протестам России и ненавистного народу экс-президента Роберта Кочаряна. С таким выводом выступил руководитель Центра экономических и политических стратегий в Ереване Беньямин Погосян в статье, опубликованной в европейском интернет-издании commonspace.eu. Автор комментирует движение под руководством преподобного Баграта Галстаняна, которое началось как протест против достигнутого соглашения о делимитации границ в направлении Газаха.

Как отмечает Погосян, движение «Тавуш за Родину» началось с закрытия межгосударственной автомагистрали Армения - Грузия возле села Киранц Тавушской области. Позже оно трансформировалось в марш на Ереван. «Это не первая волна протестов с требованием отставки премьер-министра Пашиняна после второй войны в Карабахе. Протесты с призывами к его отставке прошли в конце 2020 - начале 2021 года. Спустя несколько напряженных месяцев премьер-министр подал в отставку, а в июне 2021 года состоялись досрочные парламентские выборы, завершившиеся победой правящей партии. Следующая волна протестов началась в апреле 2022 года в ответ на предложение премьер-министра снизить планку статуса Нагорного Карабаха в ходе переговоров. Движение заглохло после двухмесячных митингов в Ереване», — пишет Погосян.

Как отмечает автор, в обоих случаях движущей силой протестов были политические партии и политики, находившиеся у власти в Армении до «Бархатной революции», и это стало одной из причин их провала, поскольку часть армянского общества продолжала относиться к ним негативно. Еще одним общим элементом предыдущих двух волн протестов были слухи среди населения о том, что Россия поддерживает или организует протесты с целью избавиться от демократического правительства Армении. «Внешнее вмешательство — это повторяющийся способ объяснить сложные события на постсоветском пространстве тем, что за изменениями, вызванными соперничеством и конфронтацией между Россией и Западом, стоит Россия или Запад», — пишет Погосян. Автор показывает, что число недовольных действиями властей в Армении растет, однако большая часть населения не доверяет нынешним политическим игрокам. Альтернативы нет, потому что после 2018 года выбор невелик: политическая жизнь Армении в основном концентрируется вокруг тех, кто правил страной до 2018 года, или тех, кто пришел к власти после «революции».