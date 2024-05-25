Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:02

Дональд Трамп не привык к такой реакции публики. Его обычно встречают тысячи почитателей в красных бейсболках с названием MAGA (Сделаем Америку Вновь Великой), которые съезжаются на встречу со своим кумиром из разных штатов страны. Сильно возбужденные, они всегда бурно аплодируют Трампу, смеются и радостно пританцовывают. Но на съезде Либертарианской партии в минувшую субботу все было иначе. Трампу не хлопали - его захлопывали, свистели, то и дело прерывая гулом речь республиканского кандидата в президенты. «Лицемер», - кричали ему собравшиеся, когда он говорил, что в случае победы полностью реформирует правительство США.

Дональд был очень зол. Краска залила его бронзовое лицо. И взбешенный, он начал хамить аудитории: «Если вы не будете голосовать за меня, то будете продолжать набирать свои 3% каждые 4 года». Значительная часть членов Либертарианской партии и не хотела видеть Трампа на своем съезде, а многие региональные руководители партии вообще не поняли, кому пришло в голову пригласить его. «Я не думаю, что это было хорошей идеей - приглашать кандидата, который в теории может забрать у нас часть голосов, - говорит либертарианец Гэвин Хансон из Иллинойса. — Но я сомневаюсь, что он там мог чем-то поживиться». У Либертарианской партии США глубокие противоречия с Дональдом Трампом. В первую очередь это связано с тем, что он в той или иной степени занимает позицию ультраправых с их лозунгами «белого превосходства». А на минувшей неделе в США вообще разразился скандал, связанный с появлением в социальной сети Трампа Truth Social совершенно провокационного видео. Под черно-белым портретом Трампа на экране всплывает вопрос: «Что ждет Америку?» (имеется в виду его победа на выборах). И следует ответ: «Укрепленная мощь с созданием объединенного Рейха».

Понятие «рейха» и в Америке, и во всех других странах ассоциируется лишь с гитлеровским «Третьим рейхом» и ни с чем другим. И публикация этого видео вызвала шок у нации. Американцев и до этого страшили обещания Трампа, что он станет диктатором и устроит массовую расправу со всеми своими политическими противниками. Но прямой аналогии с нацистской Германией времен Адольфа Гитлера еще не было. «Нет, нет, нет!» - поспешили объявить в кампании по избранию Трампа. «Это не имеет отношение к нам», - сказала спикер Трампа Каролайн Лиавит. А тогда кто же это сделал? По ее словам, это видео «было произведено на случайной (!) онлайновой платформе сотрудником предвыборного штаба, который не увидел слова «рейх». Курам на смех. Кроме того, по объяснениям помощников Трампа, видео было размещено в его сети, когда тот находился на судебных слушаниях по делу о взятке порноактрисе и не мог завизировать это «рекламное объявление».

Президент Джо Байден, разумеется, не мог пройти мимо скандального видео. «Дональд Трамп не играет в игры, - говорит спикер Байдена Джеймс Сингер. — Он говорит Америке именно то, что собирается делать, если обретет власть — править как диктатор в объединенном рейхе». Трампа и до этого обвиняли в том, что он использует нацистскую риторику. Так, он в минувшем ноябре назвал своих оппонентов «паразитами», а это прямая калька с того, что говорили Гитлер и Муссолини. В декабре Трамп обвинил нелегальных иммигрантов в том, что «они отравляют кровь нации». Так говорил Гитлер в отношении евреев. Но чем дальше в лес, тем больше дров. И хотя пока все это остается лишь сотрясениями воздуха, все большее число американцев начинают отдавать себе отчет в том, что произойдет в их стране, если Трамп победит. Это предупреждение о грозящей катастрофе раздается от известных в Америке людей, в том числе республиканцев. «Не хотите слушать доводы Байдена, так прислушайтесь к голосам консерваторов», - призывает Washington Post.

Двое из них не устают предупреждать соотечественников о грозящей катастрофе. Джон Болтон, в прошлом советник Трампа по национальной безопасности, говорит в интервью в программе The Daily Show Джордана Клеппера, что Трамп - «невежда, который не принимает во внимание факты», «не понимает сущность союзов и альянсов» и «восхищается авторитарными лидерами». Болтон в том же интервью припомнил, что бывший госсекретарь Трампа Рекс Тиллерсон назвал своего босса fucking moron - «долбанным дебилом». С этой характеристикой Джон Болтон вполне согласился, хотя в более умеренных выражениях: «Трамп просто болван, который своими действиями лишь делает Америку более слабой», - говорит он. Бывший директор ЦРУ и министр обороны Роберт Гейтс при двух президентах — Джордже Буше старшем и младшем - также выражает «свою озабоченность» возможным приходом к власти человека, который «крайне пренебрежительно относится к союзникам», «преклоняется перед авторитарными лидерами» и чье «хаотичное поведение разрушает страну».