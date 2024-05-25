Азербайджанцев предупредили из-за наводнения

26 мая в результате разлива реки Дебет на территории соседних государств наблюдается сильное наводнение, сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, учитывая, что на территории Грузии Дебет впадает в реку Храми, являющуюся притоком Куры, есть риск повышения ее уровня в период с 26 по 28 мая в пункте Гыраг Кесемен, что может вызвать наводнения на территории Газахского, Агстафинского и Товузского районов.

Глава метеослужбы призвал население, проживающее на этих территориях, проявлять осторожность и держаться на безопасном расстоянии от берегов.