Россия продвинулась в Харькове и Донецке видео; обновлено 14:54
Ряд российских военных телеграм-каналов также пишут о захвате села Нетайлово к западу от Донецка (это южнее Авдеевки) и публикуют видео установки там российского флага.
Официально Украина потерю этих сел не подтверждала. На карте украинского военного паблика DeepState они обозначены как места атак россиян.
May 26, 2024
*** 14:26
Российские войска оккупировали населенный пункт Берестовое в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
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