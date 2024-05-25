Россия продвинулась в Харькове и Донецке видео; обновлено 14:54

Ряд российских военных телеграм-каналов также пишут о захвате села Нетайлово к западу от Донецка (это южнее Авдеевки) и публикуют видео установки там российского флага.

Официально Украина потерю этих сел не подтверждала. На карте украинского военного паблика DeepState они обозначены как места атак россиян.

*** 14:26

Российские войска оккупировали населенный пункт Берестовое в Харьковской области, сообщило Минобороны России.