Тель-Авив обстреливают из Рафаха новость дополнена; видео
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, впервые с января.
Работает система ПВО. Местные СМИ заявляют, что ХАМАС запустил ракеты с территории Рафаха в Газе. Информации о пострадавших нет.
Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на действия Израиля в секторе Газа.
May 26, 2024
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