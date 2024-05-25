«Я и представить не могла, что когда-нибудь попаду на Олимпиаду…» Азербайджанские гимнастки о завоевании путевки в Париж
Групповая команда Азербайджана, которая вчера завоевала путевку на Олимпиаду в Париж, сегодня выступит в двух отдельных финалах чемпионата Европы в Будапеште.
Финалы начнутся в 15:45 по бакинскому времени.
Напомним, накануне наша команда за упражнение с пятью обручами получила 37,050 балла, а за выступление с тремя лентами и двумя мячами – 33,150 балла. В сумме с результатом 70,200 подопечные Сияны Василевой заняли 4-е место и стали лучшими среди команд, которые боролись за попадание на Олимпиаду. В квалификации с обручами и лентами с мячами мы также стали четвертыми.
После завоевания олимпийской лицензии наши гимнастки поделились своими впечатлениями с haqqin.az.
«Конечно же, мы очень счастливы, что у нас получилось взять лицензию, - говорит Ляман Алимурадова. - Мы к этому очень долго шли, много работали. Это наш общий успех».
«Попадание на Олимпиаду было нашей основной целью, - подхватывает Камилла Алиева. - Мы ее добились. Считаю, что эта путевка должна была быть нашей, и мы ее завоевали».
«Мы очень рады. Выполнили нашу главную задачу – пробились в Париж, - говорит самая опытная гимнастка в команде, 24-летняя Зейнаб Гумматова. - Для нас было очень важно исполнить свои композиции без ошибок. Благодарю всех, кто нас поддерживал. Мы сделали это вместе!»
«Словами сложно сейчас описать те эмоции, которые мы испытываем, - полна впечатлений Гюллю Агаларзаде. - Рады, что оба упражнения прошли без ошибок. Это было нашей главной целью. Довольны, что добились этого».
Перед стартом соревнований главным соперником команды Азербайджана считалась Польша, но в итоге поляки проиграли нам с разницей больше, чем в 2 балла. Хотя на прошлогоднем чемпионате мира отрыв был всего лишь в 0,2 балла, что, возможно, и вселило в польскую команду надежду, что она может победить Азербайджан в Будапеште. Но полек ждало разочарование.
«По сравнению с прошлогодним чемпионатом мира мы стали выступать более стабильно, - считает Елизавета Лузан. – Мы поменяли одно упражнение, а в другом добавили трудность».
«Работали над тем, чтобы выполнить упражнения чище, чем на чемпионате мира в Валенсии, - объясняет Зейнаб Гумматова. - Мы и наши тренеры проделали большой объем работы. Работали над четкостью и стабильностью, чтобы получить свои баллы. Поэтому и получился такой большой отрыв от Польши».
Из нынешней команды четыре гимнастки уже имеют опыт выступления на Олимпиаде. В Токио три года назад на ковер выходили Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина и Елизавета Лузан.
«Команда опытная, но перед каждым соревнованием мы все равно переживаем, - говорит Дарья Сорокина. - И неважно, какое это соревнование. Ведь мы представляем свою страну. Для нас это честь! Опыт нам, конечно, поможет. Потому что мы уже будем знать, чего ожидать и как готовиться. Но приятное волнение никуда не денется».
Для Гюллю Агаларзаде и Камиллы Алиевой это первое попадание на Олимпиаду.
«Несколько лет назад я даже представить себе не могла, что когда-нибудь выступлю на Олимпиаде, - говорит Гюллю Агаларзаде. - Думаю, то, что большая часть команды уже выступала на Играх в Токио, поможет нам. Лично для меня это будут особые соревнования. Мечта любого профессионального спортсмена – выступить на Олимпиаде».
«Художественная гимнастка – олимпийский вид спорта. А потому изначальная цель – попасть на Игры. И сейчас, когда я понимаю, что дорога на Олимпиаду открыта… Это непередаваемые ощущения», - делится радостью Камилла Алиева.
Говоря о сегодняшних финалах, гимнастки считают, что им вполне по силам побороться за медали.
«Все в наших руках, - уверена Ляман Алимурадова. - Мы должны и в финалах хорошо выступить. Хотим побороться за медали. Надеемся, что получится».
«В финалах все будет с чистого листа, - продолжает Елизавета Лузан. – Мы завоевали олимпийскую лицензию, сейчас мы, можно сказать, победители, но в финалах все надо начинать сначала».
«Мы уже несколько лет завоевываем медали на чемпионатах Европы. Хотим продолжить эту традицию», - подытожила Гюллю Агаларзаде.