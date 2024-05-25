Эльмир Алиев, Будапешт 15:20

Групповая команда Азербайджана, которая вчера завоевала путевку на Олимпиаду в Париж, сегодня выступит в двух отдельных финалах чемпионата Европы в Будапеште.

Финалы начнутся в 15:45 по бакинскому времени. Напомним, накануне наша команда за упражнение с пятью обручами получила 37,050 балла, а за выступление с тремя лентами и двумя мячами – 33,150 балла. В сумме с результатом 70,200 подопечные Сияны Василевой заняли 4-е место и стали лучшими среди команд, которые боролись за попадание на Олимпиаду. В квалификации с обручами и лентами с мячами мы также стали четвертыми. После завоевания олимпийской лицензии наши гимнастки поделились своими впечатлениями с haqqin.az. «Конечно же, мы очень счастливы, что у нас получилось взять лицензию, - говорит Ляман Алимурадова. - Мы к этому очень долго шли, много работали. Это наш общий успех». «Попадание на Олимпиаду было нашей основной целью, - подхватывает Камилла Алиева. - Мы ее добились. Считаю, что эта путевка должна была быть нашей, и мы ее завоевали». «Мы очень рады. Выполнили нашу главную задачу – пробились в Париж, - говорит самая опытная гимнастка в команде, 24-летняя Зейнаб Гумматова. - Для нас было очень важно исполнить свои композиции без ошибок. Благодарю всех, кто нас поддерживал. Мы сделали это вместе!» «Словами сложно сейчас описать те эмоции, которые мы испытываем, - полна впечатлений Гюллю Агаларзаде. - Рады, что оба упражнения прошли без ошибок. Это было нашей главной целью. Довольны, что добились этого».

Перед стартом соревнований главным соперником команды Азербайджана считалась Польша, но в итоге поляки проиграли нам с разницей больше, чем в 2 балла. Хотя на прошлогоднем чемпионате мира отрыв был всего лишь в 0,2 балла, что, возможно, и вселило в польскую команду надежду, что она может победить Азербайджан в Будапеште. Но полек ждало разочарование. «По сравнению с прошлогодним чемпионатом мира мы стали выступать более стабильно, - считает Елизавета Лузан. – Мы поменяли одно упражнение, а в другом добавили трудность». «Работали над тем, чтобы выполнить упражнения чище, чем на чемпионате мира в Валенсии, - объясняет Зейнаб Гумматова. - Мы и наши тренеры проделали большой объем работы. Работали над четкостью и стабильностью, чтобы получить свои баллы. Поэтому и получился такой большой отрыв от Польши». Из нынешней команды четыре гимнастки уже имеют опыт выступления на Олимпиаде. В Токио три года назад на ковер выходили Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина и Елизавета Лузан. «Команда опытная, но перед каждым соревнованием мы все равно переживаем, - говорит Дарья Сорокина. - И неважно, какое это соревнование. Ведь мы представляем свою страну. Для нас это честь! Опыт нам, конечно, поможет. Потому что мы уже будем знать, чего ожидать и как готовиться. Но приятное волнение никуда не денется».