Турецкий снайпер метким выстрелом ликвидировал террориста РПК

В результате операции «Боздоган-40» в Диярбекире был нейтрализован разыскиваемый террорист РПК Мехмет Йылдырым с позывным «Софи». Установлено, что Йылдырым в четверг вечером отправился к своей семье, проживающей в селе Ортач. Около 22:00 в район выехали 2 группы жандармерии и полиции Диярбекира.

Террорист не подчинился приказу сдаться и открыл огонь, ранив одного из офицеров полиции, а затем укрылся своими домочадцами как живым щитом. Во избежание жертв силовики не стали заходить в дом. Участвовавший в операции снайпер метким выстрелом застрелил Йылдырыма.

Террорист, за голову которого предлагали 500 тысяч, входил в обойму лидеров РПК.