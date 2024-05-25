Амбиции Кобахидзе: Вернуть Южную Осетию, Абхазию и вступить в ЕС
Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — написал он в соцсети X.
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