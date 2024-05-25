Украину тайно вооружают российским оружием

Аэропорт в польском Жешуве стал эпицентром процессов Запада по вооружению Украины. Некогда коммерческий аэродром сейчас окружен батареями ПВО. Именно сюда транспортируют оружие для Украины - тайно и открыто, говорится в материале The Sunday Times.

"Аэропорт охраняют комплексы Patriot. Туда их стянули через несколько недель после российского вторжения. К ним присоединились Sky Sabre. Эти батареи здесь, потому что Жешув за два года превратился в огромный международный логистический центр, который помогает переправлять в Украину десятки миллиардов долларов западной военной помощи.

Поскольку Россия снова достигает успехов на северо-востоке Украины, ее западные союзники начали действовать. На прошлой неделе из Соединенных Штатов начало поступать первое оружие из пакета военной помощи стоимостью 61 миллиард долларов. Великобритания и Дания также пообещали выделить сотни миллионов долларов на оружие.

Жешувская взлетная полоса обслуживала около 100 пассажирских рейсов в неделю. Сейчас там приземляется военная и грузовая авиация. Активность военной авиации выросла на 167%, а британские самолеты приземляются едва ли не активнее всего после самолетов из США. Подробности того, как Великобритания и ее западные союзники перемещают летальный груз в Украину, остаются засекреченными, но Жешув является ключевым узлом", - говорится в статье.