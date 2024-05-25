Тайвань предложил Китаю переговоры и ждет американцев

Президент Тайваня Лай Циндэ после двухдневных масштабных учений китайской армии вокруг острова предложил Китаю переговоры. Об этом 26 мая сообщает Reuters.

Выступая на собрании правящей Демократической прогрессивной партии в южном городе Тайнань, он призвал Китай "разделить с Тайванем тяжелую ответственность за региональную стабильность". "Президент вновь выразил добрую волю и предложил сотрудничество с Китаем, а также сказал, что надеется на укрепление взаимопонимания и примирения", - цитирует агентство заявление, распространенное партией.

Китай, который не признает независимость Тайваня, провел двухдневные военные учения в районе острова 23–24 мая. В тайваньском Министерстве обороны сообщали, что армия КНР задействовала 62 самолета и 27 кораблей, при этом 47 китайских самолетов пересекали срединную линию Тайваньского пролива.

Между тем в Американском институте на Тайване сообщили, что делегация Конгресса США посетит остров 26-30 мая.