Президент Франции Эммануэль Макрон 26 мая прибывает в Германию с трехдневным государственным визитом. Это будет первый государственный визит французского лидера в Германию за 24 года, пишет Reuters.

Макрон, которого сопровождает в поездке жена Брижит, начнет свой визит со встречи в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На следующий день, 27 мая, он отправится в Дрезден, а 28 мая — в Мюнстер.

Но, пожалуй, самой важной частью его поездки станет заседание в Мерзебурге неподалеку от Берлина, где правительства обеих стран будут пытаться найти общий язык по двум основным вопросам — обороны и конкурентоспособности.

Франция и Германия также будут пытаться найти общий язык по повестке дня ЕС на следующие пять лет, учитывая ожидаемые сильные результаты ультраправых на парламентских выборах в июне, что усложнит принятие решений в ЕС.

Визит Макрона будет рассматриваться как проверка немецко-французских отношений, которые являются движущей силой формирования политики ЕС, пишет Reuters. И это все на фоне серьезных вызовов для Европы: от войны в Украине до возможного избрания Дональда Трампа президентом США.