Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 16:26

Индийский премьер Нарендра Моди под занавес парламентских выборов, на которых лидирует его партия, она же – правящая, обнаружил в себе божественное предназначение к третьему премьерству. Вот так вот прямо взял и заявил: «Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет единой. Вот почему я полностью посвятил себя этому богу».

Что сказать – сильный ход. Красноречиво говорящий о состоянии умов в его ядерном электорате. В любой другой современной стране, за исключением, пожалуй, глухих уголков Африки, провозглашение себя избранником небес оттолкнуло бы избирателей от политического лидера. В любой – но не в Индии. В стране, претендующей на место одной из сверхдержав XXI электорат заявление Моди не только не отверг, но даже приветствовал. Что для индийского менталитета вполне логично. Ведь одно дело участвовать в нормальной политической борьбе, как-то скучно и пресно это. И совсем другое выступать под знаменем посланца небес, что вполне романтично и возвышено. Нищим индусам, а три четверти из них живет в страшной нищете, антисанитарии и невежестве, такая риторика вполне нравится. В ходе завершающейся избирательной кампании Моди обещает им газовой баллон для каждой семьи, несколько листов оцинкованного железа для того, чтобы он могли перекрыть крыши в своих хибарах – ну как им не считать, что в нем поселился какой-то из бесчисленных богов индийского пантеона. «Бог», - уточняет индийский премьер, - «руководит им в работе, но не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать».

Итак, «модизм» как индийский политический феномен, густо замешанный на национализме, кульеличности первого лица, великодержавных амбициях и исламофобии, с добавлением сакральных черт приобретает законченный характер. Теперь это уже воля не Нарендры Моди, ни его партии – а предначертанный стране божественный курс. И именно с этим она входит во вторую четверть XXIвека. Но у Моди есть еще одно ноу-хау, которое и позволяет ему делать подобные заявления: хорошо отлаженная машина первичных организаций правящей «Бхаратияджаната парти», БДП, в деятельности которых, по некоторым подсчетам, принимает участие 180 миллионов (!) человек. Ни одна из партий в Индии, включая Индийский национальный Конгресс семьи Ганди, которая доминировала в политике страны на протяжении десятилетий, и близко не приближалась к такому количеству членов. Руководство БДП ни на час не оставляет эти «первички» своим внимание, организую их регулярную идеологическую накачку. К говорят сами лены партии, «раз в год на два-три дня приезжают специалисты по разным предметам, которые нас обучают. Есть тренинги по разным вещам. История БДП, идеология БДП, программные документы БДП».Иными словами – партия получает миллионы агитаторов, умеющих растолковать и донести не слишком грамотным массам ее идеи. И, само собой, указать на тех, кто мешает их воплощению в жизнь.