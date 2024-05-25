Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:47

Близкое к властям ИРИ иранское информационное агентство Mehr опубликовало статью о том, что после трагической гибели президента ИРИ Раиси Тегеран остается верным договоренностям по транспортным, коммуникационным и транзитным коридорам, достигнутым с Азербайджаном. Авторы статьи пишут, что Иран выдвинул комплексную транзитную стратегию, включающую несколько совместных транспортных проектов с Азербайджаном, в том числе создание нового транспортного сообщения между Азербайджаном и Ираном под названием «Аразский коридор».

Mehr пишет, что Иран планирует к 2030 году увеличить ежегодный объем транзитных грузоперевозок с Азербайджаном до 15 миллионов тонн. Этой цели, в частности, служит создание проходящего через территорию Ирана «Аразского коридора», который соединит Восточный Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой. Как сообщает Mehr, в рамках проекта «Аразский коридор» иранская сторона проложит на своей территории автомобильную и железную дорогу протяженностью 107 километров. Для данного проекта уже выделен кредит в размере 49 миллиардов иранских риалов. Отмечается, что некоторые участки дороги уже завершены, в целом же строительство будет закончено через 36 месяцев. Mehr также пишет, что «Аразский коридор» является частью глобального транспортного коридора «Восток - Запад» (или «Север - Юг»). Напомним, что на территории Ирана «Аразский коридор» берет начало в городе Джульфа на севере провинции Восточный Азербайджан и соединяется с Азербайджанской Республикой. Всего по этой дороге планируется строительство 21 моста, в том числе пяти крупных.

Как отмечает иранское информационное агентство, одним из наиболее важных железнодорожных и автомобильных проектов «Аразского коридора» является строительство автодорожного моста Агбенд через реку, приграничную Аразу. Официально реализация этого стратегического проекта стартовала в октябре 2023 года во время визита в Азербайджан министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша, являющегося также главой Совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии. С азербайджанской стороны на церемонии открытия присутствовал вице-премьер Шахин Мустафаев. Длина моста Агбенд составляет 220 метров, а ширина - около 25 метров. По словам Базрпаша, после завершения строительства число автомобилей, которые смогут проезжать через пограничный пункт, возрастет до 1.100 в день. Помимо этого, в октябре 2023 года Базрпаш и Мустафаев подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству железнодорожного моста рядом с автомобильным. Одновременно с открытием автодорожного моста Агбенд было также открыто строительство плотины «Гыз Галасы», являющейся крупнейшим совместным водным проектом Ирана и Азербайджана.

Другими совместными проектами являются плотина «Худаферин» в 240 километрах к северо-востоку от города Тебриз и новый пограничный терминал. Помимо этого, был открыт пограничный мост на границе Астары через реку Астарачай, строительство которого было начато в апреле 2022 года. В рамках этого проекта Иран и Азербайджан также открыли в Астаре второй транзитный мост для облегчения перевозок грузовыми автомобилями. «К сожалению, по дороге домой после последнего визита делегации Ирана на проекты коридора Араз по открытию плотины «Гыз-Галасы» и «Худаферин», президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и семеро других официальных лиц погибли в результате крушения вертолета, - пишет иранское информационное агентство. – Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с Раиси заявил, что совместные транспортные проекты с Ираном имеют особое значение для Азербайджана и всего региона. Он также добавил, что МТК «Север - Юг» (INSTC) очень важен для региона, и с развитием железнодорожной инфраструктуры этот коридор станет самым важным транспортным маршрутом в мире».

Напомню читателям haqqin.az, что проект транспортно-коммуникационных линий, который Иран называет «Аразским коридором», возник после того, как зашли в тупик переговоры о проходящем через территорию Армении «Зангезурском коридоре». В результате Азербайджан начал с Ираном реализацию нового регионального проекта, оставив Армению на обочине международного транспортного коридора. Позднее премьер-министр Никол Пашинян выступил с идеей «Дороги мира», предусматривающей как восстановление железнодорожного полотна через Зангезур, так и создание транспортного сообщения между Арменией, Россией, Турцией и Ираном через территорию Азербайджана. Однако Баку этим проектом не заинтересовался. Что же касается Ирана, то Азербайджан расширяет совместную с этой страной деятельность в рамках транспортного коридора «Север - Юг». Из статьи агентства Mehr становится очевидно, что правящие круги Ирана остаются приверженными договоренностям, достигнутым ранее между двумя странами, и в том числе соглашениям, к которым пришли 19 мая в ходе двухчасовых переговоров президенты Ильхам Алиев и Ибрахим Раиси. Вопрос о строительстве железной дороги Решт - Астара, которая соединит азербайджанские и иранские железные дороги как одно из важнейших ответвлений МТК «Север - Юг», стоит в данный момент на повестке дня переговоров как между Москвой и Тегераном, так и между Баку и Тегераном.