Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в процессе исполнения очередного распоряжения о помиловании, подписанного президентом Ильхамом Алиевым.

Омбудсмен побывала в пенитенциарном учреждении № 4 Министерства юстиции в связи с исполнением приказа о помиловании.

Она отметила, что "распоряжения о помиловании, подписанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, акты амнистии, принятые по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, являются реальным показателем политики азербайджанского государства в области пенитенциарной системы, основанной на принципах гуманизма".

Затем Сабина Алиева вручила помилованным женщинам документы об их освобождении, поздравила их и членов их семей и призвала использовать возможности, созданные в стране для обеспечения прав лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений, их интеграции в общество и социальной адаптации, оставаться верными государству.

Отметим, что в числе помилованных лиц есть и лица, внесенные в соответствующий список на основании ходатайств омбудсмена.