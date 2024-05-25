26 мая в Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) совместно с Коллегией адвокатов Нахчыванской Автономной Республики был проведен письменный тест для приема в Коллегию адвокатов Азербайджана и Коллегию адвокатов НАР.

В экзамене, длившемся 3 часа, приняли участие 555 кандидатов, 132 из которых были приняты в Коллегию адвокатов Азербайджана, 7 – в Коллегию адвокатов НАР.

В экзамене, проведенном в прозрачных условиях, приняли участие наблюдатели, представители телевидения и прессы из многих местных и международных, государственных и неправительственных организаций.

Ознакомиться с результатами письменного теста на прием в адвокатуру можно, перейдя по ссылке: https://barassociation.az/news/1385.