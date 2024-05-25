США пригрозили сотрудничающим с Россией: Будет еще хуже

Европейские банки, которые по-прежнему ведут деятельность в России, рискуют попасть под более жесткие санкции США, заявила Reuters глава американского минфина Джанет Йеллен. По ее словам, речь идет о кредитных организациях, которые осуществляют операции, помогающие России в достижении военных целей.

При этом Йеллен отказалась назвать конкретные банки, отметив, что санкции последуют только в том случае, если факт проведения таких транзакций будет доказан. Однако работа европейских финансовых организаций в России «создает очень большие риски», добавила она.

На вопрос о том, ждет ли Минфин США ухода из России австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit, Йеллен прямо не ответила. «Я полагаю, что их руководители посоветовали им быть крайне осторожными в том, что они там делают», — сказала министр.

15 мая стало известно, что RBI получил письменное предупреждение от Минфина США о том, что доступ банка к американской финансовой системе может быть ограничен из-за операций в России. Источники Reuters утверждали, что аналогичное уведомление было направлено UniCredit.

Ранее Минфин США получил право вводить вторичные санкции против иностранных банков, отключая их от американской финансовой системы за помощь России в обходе уже действующих ограничений, наложенных из-за войны в Украине.