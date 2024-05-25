Польша и Прибалтика могут отправить войска на помощь Украине

Страны Балтии и Польша введут свои войска на территорию Украины в случае серьезных успехов российских военных на фронте, сообщает издание Der Spiegel. Как утверждается, об этом немецким парламентариям сообщили их балтийские коллеги.

«Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили балтийские политики - они сами введут войска в Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны», - пишет немецкое издание.