Команда Азербайджана заняла 4-е место в финале чемпионата Европы

В последний день соревнований наша групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой выступила в двух финалах.

В финале с тремя лентами и двумя мячами сборная Азербайджана с результатом 33,350 заняла 4-е место. Золото завоевала команда Испании. Призерами стали также Израиль и Украина.

В финале с обручами мы стали шестыми. Здесь золото у Италии, серебро у Испании, бронза у Израиля.

Таким образом, мы завершаем чемпионат с одной наградой. Напомним, ранее азербайджанские юниорки завоевали бронзу в командном первенстве.

Но, безусловно, главное достижение на нынешнем чемпионате Европы – завоевание нашей групповой командой лицензии на Олимпиаду в Париж. Как мы уже сообщали, вчера, показав в многоборье результат 70,200 балла, Азербайджан занял 4-е место и в борьбе за единственную путевку на Игры опередил все команды, которые не имели лицензии.