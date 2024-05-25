России мало вчерашнего обстрела Харькова
Взрыв прогремел в украинском Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Подробности не приводятся.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Взрыв прогремел в украинском Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Подробности не приводятся.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.