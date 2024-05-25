Рафик внимательно следит за выступлениями азербайджанских гимнасток и их результатами. Бронзовый призер Олимпиады в Токио, 2-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе не пропустил и важнейшее для групповой команды Азербайджана соревнование – чемпионат Европы в Будапеште, на котором разыгрывалась путевка на Олимпиаду в Париж.

На видео видно, с каким волнением и переживаниями борец наблюдает за вчерашними выступлениями азербайджанских гимнасток, по итогам которых они завоевали право выступать на Олимпийских играх.

Надо сказать, что болеть за своих гимнасток во время групповых упражнений – достаточно нервное занятие. На протяжении двух с половиной минут ты находишься в стрессовом состоянии, ведь любая потеря лишает твою команду важнейших баллов. Однако наши спортсменки не подвели своих поклонников, выступив без ошибок и добыв билеты в Париж.

Кстати, на Олимпиаде выступит и Рафик Гусейнов. Он завоевал это право на недавнем Мировом квалификационном турнире в Стамбуле. Так что у Рафика будет возможность лично пожелать удачи нашим гимнасткам в парижской Олимпийской деревне.