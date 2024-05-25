Шольц опять прячет голову в песок

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против использования Украиной западного оружия для ударов по территории РФ. Об этом он сказал Tagesschau в воскресенье, 26 мая.

«Есть четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают для поставок немецкого оружия. По крайней мере, это моя позиция», — заявил Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что цель его политики в отношении Украины — «не допустить перерастания конфликта в большую войну». Он также заявил, что до сих пор Германия поставляла оружие Украине с условием, что оно не будет использоваться на территории России.