Алиев и Рахмон: после черновика на уровне ясной перспективы статья концептуальная
Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан добавляет новые вводные в стратегию усиления влияния Баку в регионе Центральной Азии. Попробуем рассмотреть, как в рамках повестки азербайджано-таджикских отношений выглядят фундаментальные компоненты этой стратегической линии.
Алиев охватывает всю Центральную Азию
Если суммировать меморандумы прикладного характера, подписанные в ходе бизнес-форума двух стран накануне государственного визита в Баку президента Таджикистана, а также соглашения общеправового характера, завизированные правительственными группами на уровне президентов, то мы имеем порядка двадцати одного документа разного уровня.
Во-первых, эти документы обновляют правовую базу уже существовавших восьмидесяти соглашений, подписанных с момента обретения обеими республиками независимости, а во-вторых, наполняют поле двусторонних торгово-промышленных и инвестиционных проектов новой динамикой.
Стержневым документом, конечно же, является "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан". Обычно такого рода документы подписывают, когда руководители двух стран создают горизонт планирования на десятилетие вперед.
В прежние годы азербайджано-таджикские отношения, несмотря на комплиментарность и дух взаимного уважения, находились на периферии фокуса внимания Баку и Душанбе. Их характеризовали самый слабый товарооборот в группе государств СНГ (даже в 2023 году он составлял только 6 миллионов 127 тысяч долларов, что лишь на 2,98 процента больше по сравнению с 2022 годом), немногочисленные инвестиционные проекты, скорее на уровне черновика, и отсутствие ясной перспективы.
Найденные точки роста
И вот наконец-то пришло время соединить на фоне глобальной дезорганизации даже малые и средние потенциалы двух стран, имеющие сегодня все шансы стать существенным фактором региональной макроэкономической политики в постсоветской Евразии.
В ходе азербайджано-таджикского бизнес-форума было подписано 15 документов о сотрудничестве на сумму 700 миллионов долларов – абсолютный рекорд в двухсторонних отношениях. Флагманским проектом в экономической кооперации может стать взаимодействие в отрасли цветной металлургии.
Напомню, что с 2020 года правительственные эксперты вели обсуждения с целью привлечь азербайджанские инвестиции (или создать пул международных инвесторов под эгидой Баку) для реконструкции Таджикского алюминиевого завода (TALCO).
По форме эта модель будет выглядеть как восстановленная схема советской отраслевой кооперации, в рамках которой в Таджикистан будет завозиться азербайджанский глинозем. Но по существу это гораздо более сложный инвестиционный проект, над которым чиновникам и представителям отраслевого бизнеса двух стран предстоит еще как следует поработать. Тем не менее в Баку уже подписаны меморандум между ТАЛКО и "Азералюминием" и соглашение по торговле между "Тоджагропромэкспортом" и "Азербайджанской промышленной корпорацией" (ASK).
Несомненно, отдача азербайджанских инвестиций в таджикский алюминий – это перспектива десятилетий. По данным российского Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), который дает достаточно точные оценки по постсоветским отраслям и рынкам, к 2050 году спрос на отдельные материалы превысит существующие производственные мощности по алюминию, никелю, кобальту, магнию – примерно в два раза, по литию и графиту - в шесть раз, а по поликремнию - более чем в пятнадцать раз.
Эти прогнозы перекликаются с оценками Международного энергетического агентства, прогнозирующего к 2040 году рост потребления критически важных для низко эмиссионных технологий материалов (имеются в виду литий, никель, кобальт, медь, алюминий) в шесть раз.
По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, уже к 2030 году спрос на указанные материалы только со стороны производства электромобилей может возрасти по сравнению с текущим уровнем с двух до двенадцати раз (в зависимости от конкретного материала). Что, в свою очередь, приведет к увеличению разрыва между предложением и спросом на перечисленные материалы.
Таким образом, система кооперации постсоветской промышленности в сфере цветной металлургии будет привлекать основных потребителей этого сырья в Китае, Индии и Евросоюзе.
Ну а в выигрыше окажется тот, кто сумеет вовремя зафиксировать свою позицию на быстро перераспределяющемся региональном рынке.
Следует понимать, что сегодня официальный Баку делает заблаговременные шаги, стремясь укрепить посредством двусторонних соглашений свои позиции в Центральной Азии. И это - выверенный стратегический курс, поскольку данный регион "перекрывает" сразу несколько зон свободной торговли (СНГ и ЕАЭС), а также имеет преференциальные режимы торговли с ЕС и КНР.
Многосторонние механизмы кооперации Баку сразу с несколькими государствами центральноазиатского региона усилят перемещение товаров и торговлю услугами в сторону интересов азербайджанского бизнеса (речь в данном случае идет как о транспорте, так и о крупных инвестиционных проектах).
На примере азербайджано-узбекской кооперации
Синтез нескольких направлений, которые координирует Азербайджан, можно наблюдать на стыке азербайджано-казахских, азербайджано-туркменских и азербайджано-узбекских проектов. В частности, по Узбекистану можно перечислить несколько новых проектов, которые могут быть интегрированы и в азербайджано-таджикское взаимодействие:
- Азербайджан и Узбекистан планируют реализовать совместный проект в текстильной сфере на освобожденных азербайджанских территориях. На начальном этапе реализация этого проекта позволит создать свыше 400 рабочих мест;
- идет работа над проектом создания хлопкового кластера в Имишлинском районе Азербайджана;
- азербайджанский и узбекский бизнес планируют сотрудничество в производстве бытовой техники и алюминиевых радиаторов на территории СЭЗ "Алят";
- Ташкент предложил Азербайджану создать в Узбекистане предприятия с выходом на рынок Афганистана;
- Баку и Ташкент планируют создать коммерческую онлайн-платформу Узбекистана и Азербайджана, к которой могут быть подключены и другие страны Центральной Азии.
В целом подобная кооперация будет развивать новые производственные и технологические цепочки, которые ранее в регионе Центральной Азии не использовались.
Зачем Азербайджану инвестировать в СНГ?
Переход от экспортно-сырьевой к инновационно-инвестиционной стратегии позволяет Баку вывести на передний план своей внешнеэкономической деятельности новые задачи.
Расширение диапазона горизонтальных связей со странами Центральной Азии, богатыми ресурсами и капиталами.
С одной стороны, это общий тренд постсоветского пространства, связанный с увеличением объемов внутрирегиональной торговли. Новые проекты позволяют создавать интеграционные линии взаимосвязанности, усиливая политические ресурсы Баку и позволяя государственным холдингам оперировать в рамках более сложной промышленной координации.
С другой стороны, повышение экономического потенциала расширяет пространство выбора. В результате регион становится более доходным и инвестиционно привлекательным.
- Укрепление позиций Азербайджана во взаимодействии с Россией и Китаем, а также в отношениях с Евросоюзом.
Впервые, начиная с 2020-х годов, влияние Баку, уже имеющего опорные проекты в Узбекистане и Кыргызстане, простирается вплоть до Памира и границы с Китаем. Здесь определенным образом влияет и лидерство в Тюркском союзе, в рамках которого Азербайджан динамично укрепляет позиции флагмана в модели субрегиональной кооперации постсоветского пространства с Турцией. Что, соответственно, имеет значение и для планировщиков европейской политики в Брюсселе.
- Усиление положительных эффектов от реализации политики создания межрегиональной транспортно-логистической системы.
Совершенно очевидно, что всем странам Центральной Азии нужны надежные логистические маршруты на территории СНГ. Развитие общего функционального и организационного сопряжения международных транспортных коридоров "Север - Юг", "Восток - Запад" и "Пояс - путь" будет положительно отражаться на его отдельных сегментах, таких как Транскаспийская паромно-контейнерная и танкерная перевалка в азербайджанских портах. При этом отлаженная работа транспортно-логистической сети на территории Азербайджана будет повышать стандарты скорости передвижения и проведения документооборота на всей постсоветской макросети в целом.
Резюмируя, остается констатировать, что для Азербайджана позиционирование себя связующим мостом на стыке Европы и Азии — это не просто геополитическая стратегия, а повседневная деятельность со все возрастающим количеством вводных.