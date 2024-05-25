Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 19:36

Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан добавляет новые вводные в стратегию усиления влияния Баку в регионе Центральной Азии. Попробуем рассмотреть, как в рамках повестки азербайджано-таджикских отношений выглядят фундаментальные компоненты этой стратегической линии.

Алиев охватывает всю Центральную Азию Если суммировать меморандумы прикладного характера, подписанные в ходе бизнес-форума двух стран накануне государственного визита в Баку президента Таджикистана, а также соглашения общеправового характера, завизированные правительственными группами на уровне президентов, то мы имеем порядка двадцати одного документа разного уровня. Во-первых, эти документы обновляют правовую базу уже существовавших восьмидесяти соглашений, подписанных с момента обретения обеими республиками независимости, а во-вторых, наполняют поле двусторонних торгово-промышленных и инвестиционных проектов новой динамикой. Стержневым документом, конечно же, является "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан". Обычно такого рода документы подписывают, когда руководители двух стран создают горизонт планирования на десятилетие вперед. В прежние годы азербайджано-таджикские отношения, несмотря на комплиментарность и дух взаимного уважения, находились на периферии фокуса внимания Баку и Душанбе. Их характеризовали самый слабый товарооборот в группе государств СНГ (даже в 2023 году он составлял только 6 миллионов 127 тысяч долларов, что лишь на 2,98 процента больше по сравнению с 2022 годом), немногочисленные инвестиционные проекты, скорее на уровне черновика, и отсутствие ясной перспективы.

Найденные точки роста И вот наконец-то пришло время соединить на фоне глобальной дезорганизации даже малые и средние потенциалы двух стран, имеющие сегодня все шансы стать существенным фактором региональной макроэкономической политики в постсоветской Евразии. В ходе азербайджано-таджикского бизнес-форума было подписано 15 документов о сотрудничестве на сумму 700 миллионов долларов – абсолютный рекорд в двухсторонних отношениях. Флагманским проектом в экономической кооперации может стать взаимодействие в отрасли цветной металлургии. Напомню, что с 2020 года правительственные эксперты вели обсуждения с целью привлечь азербайджанские инвестиции (или создать пул международных инвесторов под эгидой Баку) для реконструкции Таджикского алюминиевого завода (TALCO). По форме эта модель будет выглядеть как восстановленная схема советской отраслевой кооперации, в рамках которой в Таджикистан будет завозиться азербайджанский глинозем. Но по существу это гораздо более сложный инвестиционный проект, над которым чиновникам и представителям отраслевого бизнеса двух стран предстоит еще как следует поработать. Тем не менее в Баку уже подписаны меморандум между ТАЛКО и "Азералюминием" и соглашение по торговле между "Тоджагропромэкспортом" и "Азербайджанской промышленной корпорацией" (ASK).

Несомненно, отдача азербайджанских инвестиций в таджикский алюминий – это перспектива десятилетий. По данным российского Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), который дает достаточно точные оценки по постсоветским отраслям и рынкам, к 2050 году спрос на отдельные материалы превысит существующие производственные мощности по алюминию, никелю, кобальту, магнию – примерно в два раза, по литию и графиту - в шесть раз, а по поликремнию - более чем в пятнадцать раз. Эти прогнозы перекликаются с оценками Международного энергетического агентства, прогнозирующего к 2040 году рост потребления критически важных для низко эмиссионных технологий материалов (имеются в виду литий, никель, кобальт, медь, алюминий) в шесть раз. По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, уже к 2030 году спрос на указанные материалы только со стороны производства электромобилей может возрасти по сравнению с текущим уровнем с двух до двенадцати раз (в зависимости от конкретного материала). Что, в свою очередь, приведет к увеличению разрыва между предложением и спросом на перечисленные материалы. Таким образом, система кооперации постсоветской промышленности в сфере цветной металлургии будет привлекать основных потребителей этого сырья в Китае, Индии и Евросоюзе. Ну а в выигрыше окажется тот, кто сумеет вовремя зафиксировать свою позицию на быстро перераспределяющемся региональном рынке. Следует понимать, что сегодня официальный Баку делает заблаговременные шаги, стремясь укрепить посредством двусторонних соглашений свои позиции в Центральной Азии. И это - выверенный стратегический курс, поскольку данный регион "перекрывает" сразу несколько зон свободной торговли (СНГ и ЕАЭС), а также имеет преференциальные режимы торговли с ЕС и КНР. Многосторонние механизмы кооперации Баку сразу с несколькими государствами центральноазиатского региона усилят перемещение товаров и торговлю услугами в сторону интересов азербайджанского бизнеса (речь в данном случае идет как о транспорте, так и о крупных инвестиционных проектах).

На примере азербайджано-узбекской кооперации Синтез нескольких направлений, которые координирует Азербайджан, можно наблюдать на стыке азербайджано-казахских, азербайджано-туркменских и азербайджано-узбекских проектов. В частности, по Узбекистану можно перечислить несколько новых проектов, которые могут быть интегрированы и в азербайджано-таджикское взаимодействие: - Азербайджан и Узбекистан планируют реализовать совместный проект в текстильной сфере на освобожденных азербайджанских территориях. На начальном этапе реализация этого проекта позволит создать свыше 400 рабочих мест; - идет работа над проектом создания хлопкового кластера в Имишлинском районе Азербайджана; - азербайджанский и узбекский бизнес планируют сотрудничество в производстве бытовой техники и алюминиевых радиаторов на территории СЭЗ "Алят"; - Ташкент предложил Азербайджану создать в Узбекистане предприятия с выходом на рынок Афганистана; - Баку и Ташкент планируют создать коммерческую онлайн-платформу Узбекистана и Азербайджана, к которой могут быть подключены и другие страны Центральной Азии. В целом подобная кооперация будет развивать новые производственные и технологические цепочки, которые ранее в регионе Центральной Азии не использовались.