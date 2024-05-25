России все завидуют
Россия стала «альтернативой цивилизационного развития», а люди из богатых стран «начинают завидовать стране». Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.
«На Россию все больше и больше внимания обращают люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых государств. Страна сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, а также возрождение веры в сердцах людей. Симбиоз силы науки, технологий вооруженных сил и глубокой веры является выражением предельной силы нации», - сказал патриарх.