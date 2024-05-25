Швеция: Огонь по России!

В Швеции признали, что Украина имеет право использовать поставленное шведское оружие для поражения объектов на территории России. Как пишет Hallandsposten, об этом ответил в комментарии министр обороны страны Пол Йонсон.

Он заявил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту", - отмечается в сообщении.