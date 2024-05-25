Испания призывает Израиль поступить по совести

Испания ждет от Израиля скорейшего выполнения решения Международного суда в Гааге, который 24 мая предписал "прекратить военную операцию в секторе Газа и немедленно открыть пограничный переход Рафах для доставки гуманитарной помощи". Об этом сообщил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес.

"Международный суд является структурой ООН, поэтому его решение является обязательным для всех. Мы ожидаем, что все стороны будут его неукоснительно исполнять", - сказал Альбарес телеканалу TRT Haber.

По его словам, парламент Испании 28 мая примет решение о признании Палестины. "Мы утвердим такое решение, так как поддерживаем решение палестинской проблемы на двухгосударственной основе. Если мы не сделаем этого, оставим негативный след в истории", - сказал глава МИД.

"Мы считаем, что народ Палестины заслужил справедливость, мы хотим мира в регионе, хотим, чтобы мирно сосуществовали два государства [Палестина и Израиль]. Таким образом можно спасти совесть человечества", - добавил Альбарес.