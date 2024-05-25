Россия планирует диверсии в Европе

Разведывательные службы США и их союзников наблюдают рост числа диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые являются частью кампании по подрыву поддержки военных усилий Украины. Руководит этой кампанией Главное разведывательное управление Минобороны России, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских службах безопасности.

Операции в основном представляют собой поджоги или попытки поджогов, направленные на самые разные объекты, включая склад в Великобритании, лакокрасочный завод в Польше, дома в Латвии и магазин IKEA в Литве. Хотя такие действия могут показаться случайными, считают собеседники издания, они являются частью кампании по замедлению поставок оружия Украине и созданию видимости недовольства поддержкой Украины в Европе.

"Нападения, по крайней мере пока, не прервали поставок оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители служб безопасности говорят, что Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить охрану всей цепочки поставок оружия, что приведет к дополнительным расходам и замедлит темпы поставок", – пишет издание.

На фоне растущего беспокойства по поводу диверсий послы стран НАТО в следующем месяце намерены встретиться с директором Национальной разведки США Эврил Хейнс и обсудить диверсионную кампанию России в Европе.

Британская газета Financial Times в начале мая писала, что спецслужбы европейских стран предупредили свои правительства об угрозе диверсий со стороны России. По данным собеседников издания, российские власти планируют взрывы, поджоги и другие атаки на европейскую инфраструктуру.