В Израиле вспыхнули столкновения между полицейскими и сотнями ультраортодоксов, прибывших к комплексу гробницы раввина Шимона бар Йохая на горе Мирон в нарушение запрета.

По данным полиции, 19 полицейских были эвакуированы для оказания медицинской помощи после того, как в них бросили железные прутья, стекло и различные предметы.

Более тысячи человек, пришедших на объект без разрешения, были развернуты, а еще тысячи были заблокированы на дорогах, ведущих к объекту. Несколько блюстителей закона были отстранены от работы по причине грубого обращения и превышения полномочий.