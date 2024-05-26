Россия протянула руку Армении
МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба ведомства.
На выходных в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. СМИ сообщали о жертвах, пропавших без вести и материальном ущербе.
«В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ», - говорится в сообщении.