Плодотворный визит Фидана в Бельгию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в международной встрече партнеров по Палестине, проходившей в Бельгии. Перед встречей в Брюсселе Фидан провел ряд критически важных переговоров.

Согласно заявлению, распространенному Министерством иностранных дел Турции, на встрече с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом основной темой обсуждения был палестинский вопрос.

Затем министр Фидан встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.

Отметим, что в Бельгии началась международная встреча партнеров по Палестине, организованная Европейским Союзом при участии палестинской стороны.