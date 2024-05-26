Шольц: Украина не вступит в НАТО и за 30 лет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем не произойдет. Такое мнение он выразил в Берлине на встрече с гражданами, выдержки с мероприятия транслировал телеканал Phoenix.

"Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения [прошлых саммитов НАТО] - в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, [не ожидается] и в следующие 30 лет. Я даже говорил это публично", - сказал канцлер, вспоминая свой визит в Москву в начале 2022 года.

По его словам, он говорил об этом в том числе и в Киеве два с половиной года назад, и "это было ясно всем".

Как говорил 24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Североатлантический альянс не собирается направлять на июльском саммите в Вашингтоне приглашение Украине вступить в свои ряды, но окажет Киеву существенную помощь. До этого американские официальные лица несколько раз публично сигнализировали, что Киев не получит на вашингтонском саммите приглашение вступить в альянс.