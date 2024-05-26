Столтенберг предложил бить западным оружием по России. Его призвали уйти
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга уйти в отставку, сообщает агентство ANSA.
Так политик отреагировал на предложение Столтенберга разрешить Украине обстреливать западным оружием территории России. Он считает, что генсек Североатлантического альянса должен либо извиниться, либо покинуть свой пост.
«Потому что он не может говорить о [войне], об использовании бомб, ракет и оружия, направленного нами Украине для обороны, для того, чтобы сражаться, убивать за пределами своей территории, от моего имени, от лица «Лиги» и итальянского народа», - заявил Сальвини.