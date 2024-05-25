Президента Литвы избрали на второй срок

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов с 79,34% голосов, у второго кандидата - премьер-министра Ингриды Шимоните - 20,66%, следует из данных Главной избирательной комиссии Литвы после обработки данных с половины участков.

Официальные результаты будут объявлены позже, однако Шимоните уже признала свое поражение. «Хочу поздравить избранного президента Литвы», — сказала она.

Науседа также уже объявил о своей победе. «Они (литовский народ) оказали мне большой мандат доверия, и я прекрасно понимаю, что этим кредитом доверия мне придется дорожить», — заявил он, выступая перед журналистами.

Литва — парламентская страна, однако президент страны может оказывать влияние на внешнюю и внутреннюю политику. Помимо этого, он утверждает состав кабинета министров. 60-летний Гитанас Науседа возглавляет страну с июля 2019 года. На этих выборах, как и на прошлых, он баллотировался как независимый кандидат.

Первый тур президентских выборов в Литве завершился 13 мая — тогда ни один из политиков не смог набрать более 50% голосов. Науседа набрал 45,64% голосов, Шимоните — 17,27%. Третью позицию занял адвокат Игнас Вегеле с 12,49% голосов, который в итоге покинул президентскую гонку.