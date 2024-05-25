Орбан снова критикует Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает безумными и безответственными заявления западных политиков, направленные на эскалацию конфликта на Украине и ведущие к прямому столкновению с Россией. Отвечая на вопросы YouTube-канала Patriot, глава правительства заявил также, что подобные действия создают угрозу новой мировой войны с использованием ядерного оружия.

Комментируя недавнее предложение лидера основной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии - Манфреда Вебера о введении в Евросоюзе обязательной воинской повинности, Орбан назвал это "воплощением безумных идей". А коснувшись безостановочной финансовой подпитки Западом военных действий на Украине, он заявил, что "никогда в жизни не видел ничего более безответственного". Премьер также указал на чрезвычайную опасность любых рассуждений об использовании ядерного оружия, напомнив, что во время Второй мировой войны сначала тоже никто не предполагал, что Соединенные Штаты сбросят атомные бомбы на Японию.

Отметив воинственные настроения в Брюсселе, Орбан заявил, что "Еврокомиссия постепенно превращается в военный совет, а Европарламент - в военный орган". По его мнению, это ставит под угрозу те принципы, на которых основан Европейский союз. "Речь идет не только о войне, хотя это, безусловно, самое важное, но и о жизнеспособности всей европейской демократии", - пояснил глава венгерского правительства.

Он также считает, что стремление руководства НАТО определить для всего альянса некую координирующую роль в оказании военной помощи Украине противоречат его оборонительному характеру. "Когда я слышу о некой миссии НАТО на Украине, у меня волосы на голове встают дыбом", - сказал Орбан. По его словам, тактическое ядерное оружие, боеприпасы с обедненным ураном, мировая война, отправка солдат от имени оборонительного альянса за пределы его территории - "это все ужасающие вещи".

Премьер-министр посетовал, что "Европа скатывается к войне", но "почему-то сопротивление этому в умах жителей Запада менее сильно, чем у венгров". В любом случае Венгрия не будет принимать участия в подобных действиях ЕС и НАТО, "какие бы аргументы они не приводили", подчеркнул Орбан. В связи с этим он заявил, что на выборах в Европарламент 6-9 июня будет решаться "вопрос о войне и мире", и призвал поддержать те партии, которые выступают против продолжения военных действий на Украине и втягивания в них других стран.