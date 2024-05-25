Израиль назвал цель атаки ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 1:23
Целью атаки были высокопоставленные боевики в иерархии ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля в ответ на сообщения в арабских и палестинских СМИ о пожаре в палаточном лагере в Рафахе, возникшем после удара по цели Военно-воздушных сил Израиля.
"Некоторое время назад ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по объекту ХАМАС, на территории которого находились высокопоставленные члены террористической группировки. Целью атаки в соответствии с международным правом были террористы, удар наносился высокоточным оружием на основе данных разведки, которые указывали, что боевики находятся на атакованном объекте", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Пресс-службой отмечается, что ЦАХАЛ известно о возникшем в районе удара пожаре, в результате чего пострадало "некоторое число невинных людей". ЦАХАЛ продолжает расследование.
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по палаточному лагерю в Рафахе, который ООН и США объявили безопасной зоной, передает Al Jazeera.
По предварительным сообщениям, число погибших и сгоревших заживо в лагерях ООН в Рафахе превысило 100 человек, среди них много детей.
"За последние часы армия Израиля разбомбила более 10 центров перемещения беженцев БАПОР, контролируемых ООН", - говорится в заявлении пресс-службы правительства ХАМАС в секторе Газа.
Число жертв продолжает расти.