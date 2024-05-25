Целью атаки были высокопоставленные боевики в иерархии ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля в ответ на сообщения в арабских и палестинских СМИ о пожаре в палаточном лагере в Рафахе, возникшем после удара по цели Военно-воздушных сил Израиля.

"Некоторое время назад ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по объекту ХАМАС, на территории которого находились высокопоставленные члены террористической группировки. Целью атаки в соответствии с международным правом были террористы, удар наносился высокоточным оружием на основе данных разведки, которые указывали, что боевики находятся на атакованном объекте", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Пресс-службой отмечается, что ЦАХАЛ известно о возникшем в районе удара пожаре, в результате чего пострадало "некоторое число невинных людей". ЦАХАЛ продолжает расследование.