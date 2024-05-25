Макрон об Украине: Мы должны быть готовыми к любому сценарию…

Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовой «к любому сценарию» ради достижения мира в Украине. Соответствующее заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал, встретившись с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передают французские СМИ.

Макрон отметил, что отношения между двумя странами требуют развития, в том числе в вопросах помощи Украине.

«Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права», — заявил Макрон.