Генштаб Украины о ситуации на фронте фото
Российские войска добились «частичных успехов» на Покровском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Очеретино. Также бои ведутся в районе Сокола и Уманского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые бои ведутся на Покровском направлении "Донецкой народной республики". Также российская армия пытается прорваться на севере Харьковской области, подчеркнул украинский лидер.