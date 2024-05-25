Премьер Эстонии: Россия мне помешала…

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась, что Россия «помешала ей стать генеральным секретарем НАТО». По словам политика, Москва объявила ее в розыск, чтобы послать сигнал европейцам, что Каллас является «антироссийским провокатором», пишут эстонские СМИ.

Как подчеркнула премьер-министр Эстонии, в Европе есть силы, которые учитывают подобные ситуации.

«Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я — антироссийский провокатор. Поэтому они внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую», — заявила Каллас.