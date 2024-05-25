На Тайвань пойдут и гражданские судна

Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань, пишет Telegraph.

Военно-морские силы (ВМС) Китая уже располагают крупнейшим в мире надводным флотом, а также построили десятки судов двойного назначения, способных действовать как в мирное время, так и во время войны.

Согласно отчету Китайского института морских исследований Военно-морского колледжа США, десять лет назад Пекин выпустил технические рекомендации для судостроителей, которые позволят многим гражданским судам быть пригодными для использования в военных целях, и интегрировал свои паромы, танкеры и контейнеровозы в структуру своего военного командования.