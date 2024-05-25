Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы штаба радикального движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан в результате удара с воздуха в Рафахе на юге сектора Газа.

Самолет израильских ВВС в результате основанного на данных разведки ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) удара уничтожил террориста Ясина Рабиа - командующего штаба ХАМАС в Иудее и Самарии (Западного берега реки Иордан – ред.), а также Халеда Нагара - высокопоставленного представителя крыла ХАМАС в Иудее и Самарии", - говорится в заявлении военных.

"Удар был нанесен в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха на основе точных разведывательных данных.

ЦАХАЛ известны сообщения о том, что в результате удара и возгорания несколько мирных жителей в этом районе получили ранения", - продолжили военные. Обстоятельства инцидента "находятся на рассмотрении", добавили в армии.

В пресс-службе отметили, что крыло ХАМАС на Западном берегу Иордана "отвечает за планирование, финансирование и проведение террористических атак по всей территории Иудеи и Самарии, а также внутри Израиля".

Ранее Al-Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы сообщал, что 35 человек погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе.