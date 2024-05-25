Потенциальные соперники «Сабаха» и «Сумгаита» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций пока полностью не определены. А вот какие команды будут возможными оппонентами «Зиря» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы зависит от исхода финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией», который состоится 1 июня.

В субботу стали известны еще три представителя Азербайджана в футбольных еврокубках. «Зиря» сыграет в Лиге Европы, а «Сабах» и «Сумгаит» - в Лиге конференций.

На данный момент в 1-м раунде Лиги Европы значатся 12 клубов. «Зиря» с рейтингом 4,025 балла в числе «несеяных». Ее соперниками могут стать «сеяные» «Шериф» (Молдова), «Марибор» (Словения), «Тобол» (Казахстан), «Висла» (Польша), «Пафос» (Кипр) и «Пакш» (Венгрия).

Но в случае победы «Боруссии» в финальном матче Лиги чемпионов ситуация изменится. В квалификационной сетке Лиги Европы произойдут изменения, и «Висла», «Пафос», «Пакш», а также «несеяный» шведский «Эльфсборг» получат право стартовать не с 1-го, а со 2-го квалификационного раунда.

В таком случае в 1-м раунде сыграют восемь команд. «Зиря» все равно останется «несеяной», а список потенциальных соперников будет таким: «Шериф» (Молдова), «Марибор» (Словения), «Тобол» (Казахстан) и «Корвинул» (Румыния).

Победа «Реала» над «Боруссией» оставит в числе потенциальных соперников «Зиря» шесть команд. Но, как мы уже сообщали, сильно обрадует чемпиона Азербайджана «Карабах». В случае победы мадридцев команда Гурбана Гурбанова начнет борьбу в Лиге чемпионов не с 1-го квалификационного раунда, а со 2-го.