Полиция Армении сообщила о задержании более 220 протестующих в Ереване в их числе - член оппозиционной фракции «Армения» Ашот Симонян.

Армянские СМИ пишут, что сотрудники полиции избили Ашота Симоняна. Инцидент произошел рядом с офисом партии АРФ «Дашнакцутюн». Все это сопровождалось нецензурной бранью как со стороны полицейских, так и самого Симоняна. Позже депутата увели с этой территории.

До этого Симонян перекрыл улицу своей машиной.