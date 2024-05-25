В Армении протесты. Сотни задержанных. Избили депутата фото; добавлено новые видео; обновлено 11:30
Полиция Армении сообщила о задержании более 220 протестующих в Ереване в их числе - член оппозиционной фракции «Армения» Ашот Симонян.
Армянские СМИ пишут, что сотрудники полиции избили Ашота Симоняна. Инцидент произошел рядом с офисом партии АРФ «Дашнакцутюн». Все это сопровождалось нецензурной бранью как со стороны полицейских, так и самого Симоняна. Позже депутата увели с этой территории.
До этого Симонян перекрыл улицу своей машиной.
* * * 10:45
Полиция Армении задержала 196 протестующих, которые перекрывали улицы и магистрали по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
* * * 10:25
Полиция Армении задержала в Ереване уже 137 протестующих, которые перекрывали улицы армянской столицы и требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«Все задержанные не выполнили законные требования полиции», - указали в ведомстве.
Среди задержанных депутат фракции «Армения» Артур Саркисян, а также сын бывшего главы генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Игорь Хачатуров.
Глава полиции Арам Ованнисян заявил, что полиция никого не задерживает без оснований. Он также потребовал от Баграта Галстаняна, чтобы тот призвал протестующих «вести себя нормально».
May 27, 2024
* * * 09:23
Полиция Армении задержала 67 протестующих, которые перекрывали улицы и магистрали по всей стране.
«Все задержанные не выполнили законные требования полиции», - заявили в пресс-службе МВД Армении.
* * * 08:45
Акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения Баграта Галстаняна с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались с раннего утра 27 мая в разных местах Армении, сообщают армянские СМИ.
Протестующие перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак, заблокированы улицы и в Ереване.
Полиция задержала десятки граждан в центре Еревана после того, как они попытались перекрыть улицу Абовяна. Подвергнут приводу оппозиционный депутат Артур Саркисян.
Оппозиция продолжает акции гражданского неповиновения с требованием отставки Никола Пашиняна.