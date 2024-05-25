По сообщениям, российские войска концентрируют силы неустановленной численности на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, вероятно, для того, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям, которые имеют целью расширить российский плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW), собрав и проанализировав данные, пришли к выводу, что для растяжения фронта россияне накапливают свои силы на границе с Харьковской и Сумской областями с целью оттянуть и закрепить украинские силы в районе границы.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявлял, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и концентрируют группировки неопределенного размера вблизи украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова. Аналитики предполагают, что Зеленский имел в виду район на западе Белгородской области, а спутниковые снимки этого района свидетельствуют о том, что за последние недели российские войска активизировали деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил 26 мая, что российские войска могут начать наступательные операции в Сумской области или в районах Харьковской области, граничащих с Сумской областью, с целью растянуть и закрепить украинские силы дальше вдоль границы на северо-востоке Украины.

Кроме того, указывают эксперты, российские войска могут проводить наступательные операции как в одном, так и в обоих направлениях, и российская концентрация здесь может быть направлена на то, чтобы заставить украинские войска перебросить силы и средства на более широкий участок границы в Харьковской и Сумской областях.

Российские войска также сосредотачивают ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью. Они также доводят свою Северную группировку в районе границы до запланированной конечной численности и, вероятно, начнут лишь ограниченные наступательные операции вдоль линии Сумы-Харьков, пока Северная группировка не будет ближе к конечной численности, говорится в отчете института.

Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах усилят давление, которое растянет украинскую живую силу и технику на более широком фронте и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций либо к северо-западу от Харькова, либо в направлении города Сумы, считают эксперты.