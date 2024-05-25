Северная Корея с помощью России запустит спутник-шпион

В уведомлении северокорейцев обозначены три опасные зоны в море близ Корейского полуострова и филиппинского острова Лусон, куда могут упасть обломки ракеты-носителя, передает информагентство «Киодо».

Северная Корея предупредила Японию о том, что запустит спутник в один из дней до вторника, 4 июня. Об этом сообщила в понедельник, 27 мая, береговая охрана Японии.

Ранее власти Южной Кореи сообщали, что Пхеньян намерен вывести на орбиту уже второй свой военный спутник-шпион. По данным Сеула, запустить этот спутник Северной Корее поможет Россия в ответ на помощь, которую Пхеньян оказал Москве в ее войне против Украины. Южнокорейская и американская разведки «внимательно наблюдают» за подготовкой к запуску, сообщили в Сеуле.

Высокопоставленный южнокорейский чиновник рассказал агентству «Рёнхап», что в Северную Корею для помощи в запуске спутников-шпионов прибыло много специалистов из России. По словам источника, это произошло после того, как в прошлом году Владимир Путин пообещал оказать поддержку спутниковой программе Северной Кореи.

В предыдущий раз Северная Корея запускала спутник-шпион в ноябре и пообещала вывести на орбиту еще три таких аппарата в 2024 году. Южная Корея в январе также отправила на орбиту свой первый разведывательный спутник.