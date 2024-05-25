В Грузии начали процедуру преодоления вето Зурабишвили

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в понедельник, 27 мая, запустил процедуру по преодолению вето, которое наложила президент Грузии Саломе Зурабишвили на закон об «иноагентах».

Докладчиком выступает парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Он знакомит депутатов с мотивированными замечаниями Зурабишвили по закону. Глава государства, в частности, требует, чтобы закон был отменен сразу на следующий день после его вступления в силу. Это единственное замечание Зурабишвили.

В заседании комитета участвуют и представители оппозиции. Если комитет одобрит преодоление вето президента, то вопрос будет вынесен на голосование на пленарном заседании, которое состоится 28 мая.