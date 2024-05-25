США обратились к властям Грузии

Руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что для Тбилиси получение статуса кандидата в члены Евросоюза стало «достижением исторического масштаба». «Следующие несколько месяцев станут решающими с точки зрения того, чтобы увидеть, как эта возможность становится реальностью», - добавил он.

Следующие месяцы покажут, каковы перспективы интеграции Грузии в Евросоюз, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня независимости республики.

«Мы призываем руководство Грузии предпринять шаги, необходимые для ее продвижения в правильном направлении», - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь заявил, что США демонстрируют «непоколебимую приверженность демократическому будущему и процветанию Грузии», а также были в числе наиболее активных «сторонников ее суверенитета и целостности».

Блинкен заверил, что США «твердо намерены помочь Грузии построить безопасную и процветающую европейскую демократию» и поддерживают «стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему».