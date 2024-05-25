На расстоянии более 1800 км: украинский беспилотник атаковал российскую РЛС
Беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж М», расположенную в городе Орске Оренбургской области РФ, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР.
«Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе», - заявил источник.
Последствия поражения уточняются, добавил он.
Ранее российские паблики писали, что под Орском «упал БПЛА», целью беспилотника, «возможно, был военный объект».