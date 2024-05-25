Турция расширяет влияние в Африке

По мнению автора, «прагматичная и долгосрочная африканская стратегия Турции может многому научить Германию и всю Европу».

В документе утверждается, что «Анкара заполнила пробел, оставленный Европой в африканских странах и за счет четкой стратегии является новой влиятельной великой державой в Африке».

«Турция видит новые возможности прежде всего в Африке. Все началось в августе 2011 года с визита Реджепа Тайипа Эрдогана, который в то время был премьер-министром Турции, в Сомали — страну, опустошенную гражданской войной и столкнувшуюся с голодом», — говорится в анализе.

Автор указал, что в 2002 году у Турции было всего 12 посольств на континенте. К концу же 2022 года это число достигло 44.

«Африка теперь стала новым крупным рынком сбыта для турецких компаний, и этот факт игнорируется европейскими или американскими компаниями. Например, действуют Radisson Blu в Ниамее и Golden Turks, лучшая частная больница в Бамако, столице Мали. Turkish Airlines летает из всех африканских стран. Помимо строительного сектора, где реализуются крупные инфраструктурные проекты, турецкие компании работают во многих отраслях, в том числе в текстильной промышленности», — пишет автор.

«Еще Турция поставляет в регион дроны. БПЛА «Байрактар» стал одним из самых продаваемых с тех пор, как он начал использоваться в гражданской войне в Ливии в 2019 году. Благодаря турецким беспилотникам Мали отвоевала у повстанцев регион Кидаль.

Турция также предоставляет щедрые стипендии студентам из Африки и создает на континенте сеть своих школ. Это разумная инвестиция, поскольку в Африке самое молодое население в мире», — отмечается в анализе.