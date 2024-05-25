Беспилотники налетели на регионы России: есть жертвы

По его словам, изначально на территории заправочной станции упал один дрон, после чего на место прибыли сотрудники оперативных служб. Однако в момент их работы АЗС атаковал еще один беспилотник. В результате погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника получили ранения.

Утром 27 мая два украинских беспилотника атаковали АЗС в городе Ливны на юго-востоке Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия», — добавил Клычков.

По данным телеграм-канала Baza, помимо упомянутой заправки дроны атаковали еще одну АЗС в Орловской области. О жертвах и повреждениях во втором случае не сообщается.

Город Ливны расположен примерно в 250 км от границы с Украиной. Это второй по населению (44 тыс. человек) и площади (3210 га) город области.

Согласно отчету Минобороны РФ, за ночь над Орловской областью были уничтожены шесть беспилотников. Также четыре дрона перехвачены над Краснодарским краем, по одному — над Брянской и Белгородской областями.