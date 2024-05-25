Нетаньяху отверг предложение Синвара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался вывести войска из сектора Газа.

25 мая Израиль объявил, что переговоры с ХАМАС по обмену пленными и прекращению огня возобновятся на следующей неделе, однако ХАМАС заявил, что не получил информации об этом.

В заявлении движения говорится, что лидер ХАМАС Яхья Синвар призвал вывести израильскую армию из сектора Газа, но Нетаньяху отверг это предложение.

По сообщению израильского государственного телевидения KAN, глава израильского правительства выразил несогласие по вопросу прекращения войны в Газе перед началом заседания военного кабинета.