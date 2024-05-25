США вооружают Тайвань

Правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе, передают зарубежные СМИ.

"В отличие от Украины, мне задают много вопросов по этому поводу, это не должна быть сухопутная война. Это преимущественно сражение на море. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, и особенно старое российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии", - сказал он.

Маккол отметил, что США оценивают, какие системы вооружений обладают наибольшим потенциалом сдерживания. "С моей точки зрения, ключевую роль играют морские системы, поскольку ты можешь не дать им добраться до суши и останавливаешь все это", - подчеркнул конгрессмен. "Мы доставим вам оружие, которое вы заказали, как можно скорее", - указал он.

Делегация Палаты представителей во главе с Макколом находится с визитом на Тайване с 26 по 30 мая. В ее состав входят шесть конгрессменов от Республиканской и Демократической партий. Это первый визит американской делегации на Тайвань после церемонии вступления в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ, которая состоялась 20 мая.